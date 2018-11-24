Глава МВД Франции сообщил о 130 задержанных в ходе протестов

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что 130 человек задержаны в ходе протестов по всей Франции, передает телеканал BFMTV.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Массовые беспорядки в Париже: акция против повышения цен на топливо

Ранее сообщалось о 35 задержанных в Париже.

"Сегодня были проведены многочисленные задержания. В общей сложности 130 человек были задержаны и помещены под стражу по всей Франции", — приводит телеканал слова министра.

Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.