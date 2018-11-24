Американское посольство в ДР Конго сообщило об угрозе теракта

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Посольство США в Демократической республике Конго получило информацию о готовящихся террористических атаках в отношении американских объектов в Киншасе.

"Посольство США в Киншасе получило достоверную и конкретную информацию о возможной террористической угрозе объектам правительства США в Киншасе. Посольство США в Киншасе будет закрыто для общественности в понедельник, 26 ноября", — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В Демократической Республике Конго сохраняется нестабильная обстановка. В стране размещен один из крупнейших контингентов миротворцев ООН.