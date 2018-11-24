В СПЧ пообещали помочь осужденной во Вьетнаме россиянке

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) окажет помощь гражданке России Галине Николаенко, которую суд в Хошимине приговорил к 18 годам заключения за контрабанду наркотиков, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Ранее в субботу суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress . По информации издания, местная полиция задержала 26-летнюю девушку в январе 2018 года после того, как та получила в отделении почты посылку из Германии, в которой содержалось около 700 граммов экстази.

"Безусловно, совет не оставит эту ситуацию без внимания, потому что мы все помним норму Конституции о том, что российский гражданин находится под покровительством российского государства даже за пределами страны. Я думаю, что министерство иностранных дел по своей линии, а мы со своей стороны также подключимся к тому, чтобы оказать нашей гражданке всю возможную помощь", — сказал Федотов.

Глава СПЧ также призвал граждан, перевозящих вещи других людей через границу, внимательно знакомиться с содержимым, поскольку подобные ситуации не редкость.

"К сожалению, подобные случаи не редкость. Я могу только посоветовать каждому, кто перевозит чужие какие-то вещи через границу, удостовериться, что там нет ничего противозаконного. Это большая опасность. Наркодилеры часто используют наивных людей, чтобы перевозить наркотики", — сказал Федотов.