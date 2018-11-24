Глава МИД Чехии назвал Россию "угрозой" для Евросоюза

Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Архивное фото

Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию "угрозой" для своей страны и других членов Европейского союза, сообщает Radio Praha.

Как заявил глава ведомства, Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". При этом он не привел никаких аргументов, подтверждающих исходящую с российской стороны "опасность".

По мнению министра, к докладам чешской разведки касательно России "следует отнестись очень серьезно".

Как отметил Петршичек, Чехия должна более эффективно противостоять подобным "угрозам" и не "сидеть сложа руки".

Томаш Петршичек стал главой внешнеполитического ведомства в середине октября. Его риторика в отношении Москвы значительно отличается от позиции других представителей чешской власти.

Так, в конце октября премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что не считает Россию угрозой и надеется на нормализацию отношений между государствами. По его словам, вместо того чтобы вести диалог, Запад вернулся к состоянию "квазихолодной войны" с Россией. Президент Чехии Милош Земанн также неоднократно обращал внимание на важность взаимодействия с Кремлем и бессмысленность антироссийских санкций.

В последнее время западные государства раскручивают истерию вокруг "российской угрозы". В частности, накануне британский генерал назвал Россию большей угрозой, чем ИГ* и "Аль-Каида"*. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, с иронией ответил на подобное заявление. Дипломат отметил, что Москва не вправе "никому запретить проявлять свои интеллектуальные способности".

Антироссийскую риторику также выражают страны Балтии, Польша, Украина и некоторые другие государства, указывая на модернизацию российской армии как на "угрозу". Москва, в свою очередь, многократно отмечала, что повышение боеготовности Вооруженных сил носит исключительно оборонительный характер. Кроме того, российская сторона подчеркивала, что не намерена нападать ни на одну страну НАТО, однако Североатлантический альянс использует "западную истерию" для наращивания своего присутствия у восточных границ с Россией.

В российском МИД также заявляли, что беспочвенные заявления о "российской угрозе" наносят серьезный ущерб диалогу России и Запада.

*Террористические организации, запрещенные в России.