Глава МИД Чехии назвал Россию "угрозой" для Евросоюза

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию "угрозой" для своей страны и других членов Европейского союза, сообщает Radio Praha.
Как заявил глава ведомства, Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". При этом он не привел никаких аргументов, подтверждающих исходящую с российской стороны "опасность".
По мнению министра, к докладам чешской разведки касательно России "следует отнестись очень серьезно".
Как отметил Петршичек, Чехия должна более эффективно противостоять подобным "угрозам" и не "сидеть сложа руки".
Томаш Петршичек стал главой внешнеполитического ведомства в середине октября. Его риторика в отношении Москвы значительно отличается от позиции других представителей чешской власти.
Так, в конце октября премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что не считает Россию угрозой и надеется на нормализацию отношений между государствами. По его словам, вместо того чтобы вести диалог, Запад вернулся к состоянию "квазихолодной войны" с Россией. Президент Чехии Милош Земанн также неоднократно обращал внимание на важность взаимодействия с Кремлем и бессмысленность антироссийских санкций.
В последнее время западные государства раскручивают истерию вокруг "российской угрозы". В частности, накануне британский генерал назвал Россию большей угрозой, чем ИГ* и "Аль-Каида"*. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, с иронией ответил на подобное заявление. Дипломат отметил, что Москва не вправе "никому запретить проявлять свои интеллектуальные способности".
В российском МИД также заявляли, что беспочвенные заявления о "российской угрозе" наносят серьезный ущерб диалогу России и Запада.
*Террористические организации, запрещенные в России.