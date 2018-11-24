В Сети высмеяли британского генерала, сравнившего Россию с ИГ*

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова британского генерала, сравнившего Россию с террористическими группировками.

Ранее глава британского Генштаба генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет более серьезную угрозу, чем "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*.

"Ну, это понятно, Россией же не управляют, как ИГИЛ*", — объяснил слова генерала @ucity_jordan.

"Россия ИГИЛ* уничтожает, поэтому и враг…", — согласился @KrutskihSergej.

"Создатели "Исламского государства*" и "Аль-Каиды*" боятся россиян", — сыронизировал‏ @Lexabush.

Генштаб Великобритании: Россия представляет большую угрозу для Британии, чем "Аль-Каида"* и "ИГИЛ"*



В новости не хватает главного pic.twitter.com/PwJtosLkXZ — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 24 ноября 2018 г.

"Британия перепила Эрл Грея и сидит уже на какой-то другой траве", — пошутил @varwarka.

"Лечиться им пора", — возмутиалась Нонна Тодорова во ВКонтакте.

Некоторые комментаторы отнеслись к обвинениям в адрес России более серьезно.

"Британцы такими заявления отнюдь не показывают свои интеллектуальные способности", — написал Константин Федоров.

"Это хорошо, пусть боятся", — заключил @RadikMurzak.

Глава российского МИД Сергей Лавров также отнесся к заявлению Карлтона-Смита с долей иронии. Министр отметил, что Москва не вправе "никому запретить проявлять свои интеллектуальные способности". По мнению зампредседателя думского комитета по обороне Александра Шерина, Британия совместно с США занимается информационной войной против России.

В свою очередь, в российском посольстве в Великобритании объяснили позицию Лондона попыткой оправдать военные расходы.

*Запрещенные в России террористические организации