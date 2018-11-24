МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова британского генерала, сравнившего Россию с террористическими группировками.
"Ну, это понятно, Россией же не управляют, как ИГИЛ*", — объяснил слова генерала @ucity_jordan.
"Россия ИГИЛ* уничтожает, поэтому и враг…", — согласился @KrutskihSergej.
"Создатели "Исламского государства*" и "Аль-Каиды*" боятся россиян", — сыронизировал @Lexabush.
Генштаб Великобритании: Россия представляет большую угрозу для Британии, чем "Аль-Каида"* и "ИГИЛ"*— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 24 ноября 2018 г.
В новости не хватает главного pic.twitter.com/PwJtosLkXZ
"Британия перепила Эрл Грея и сидит уже на какой-то другой траве", — пошутил @varwarka.
Некоторые комментаторы отнеслись к обвинениям в адрес России более серьезно.
"Британцы такими заявления отнюдь не показывают свои интеллектуальные способности", — написал Константин Федоров.
"Это хорошо, пусть боятся", — заключил @RadikMurzak.
В свою очередь, в российском посольстве в Великобритании объяснили позицию Лондона попыткой оправдать военные расходы.
*Запрещенные в России террористические организации