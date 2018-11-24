Порошенко готовится к отмене выборов на Украине, считает Клинцевич

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявляя о вмешательстве России в президентские выборы на Украине, действующий украинский лидер Петр Порошенко готовит избирателей к отмене выборов, заявил РИА Новости российский сенатор Франц Клинцевич.
"Президент Украины, эксплуатируя тезис о российском вмешательстве, прежде всего, все-таки готовит украинских избирателей к возможной отмене выборов", — заявил Клинцевич.
По мнению сенатора, тезис о многочисленных попытках вмешательства России в будущие президентские выборы на Украине стал для Порошенко "чем-то вроде своеобразной мантры", к которой он прибегает практически в каждом своем публичном выступлении.
"Понятно, что никаких доказательств при этом не приводится, их просто не существует в природе", — констатировал он.
Вместе с тем, подчеркнул сенатора, окончательное решение в отношении президентских выборов на Украине будет принимать не Порошенко, "а те, кто сейчас определяет внутреннюю и внешнюю политику Украины".
"Последнее слово — за США", — считает Клинцевич.
На Украине в марте запланированы очередные президентские выборы, а осенью — парламентские.