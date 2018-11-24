Порошенко готовится к отмене выборов на Украине, считает Клинцевич

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявляя о вмешательстве России в президентские выборы на Украине, действующий украинский лидер Петр Порошенко готовит избирателей к отмене выборов, заявил РИА Новости российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее Порошенко заявил о многочисленных попытках России повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине.

"Президент Украины, эксплуатируя тезис о российском вмешательстве, прежде всего, все-таки готовит украинских избирателей к возможной отмене выборов", — заявил Клинцевич.

По мнению сенатора, тезис о многочисленных попытках вмешательства России в будущие президентские выборы на Украине стал для Порошенко "чем-то вроде своеобразной мантры", к которой он прибегает практически в каждом своем публичном выступлении.

"Понятно, что никаких доказательств при этом не приводится, их просто не существует в природе", — констатировал он.

Клинцевич указал на то, что Порошенко стремится также находиться в западном тренде, хотя даже США тема так называемого российского вмешательства в выборы постепенно начала выдыхаться. "Собственно, быть на десятых ролях, подхватывая песню, когда она уже заканчивается, стало привычным для Киева. Однако в данном случае Порошенко, несомненно, держит в голове идею отмены выборов", — сказал он.

Вместе с тем, подчеркнул сенатора, окончательное решение в отношении президентских выборов на Украине будет принимать не Порошенко, "а те, кто сейчас определяет внутреннюю и внешнюю политику Украины".

"Последнее слово — за США", — считает Клинцевич.

На Украине в марте запланированы очередные президентские выборы, а осенью — парламентские.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.