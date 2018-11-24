В российском посольстве объяснили, зачем Британия ищет внешних врагов

ЛОНДОН, 24 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Постоянным поиском внешнего врага Британия оправдывает военные расходы и пытается сохранить место активного участника международных процессов, говорится в комментарии посольства России в Великобритании.

Ранее газета Telegraph сообщила, что начальник генерального штаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет большую угрозу для королевства и его союзников, чем террористические группировки ИГ* и "Аль-Каида"*.

"Угроза Великобритании со стороны "ИГИЛ"* действительно снизилась, причем в значительной степени благодаря России, работе которой в Сирии Лондон последовательно препятствует. Так что именно Россия существенно укрепила безопасность Великобритании за последних несколько лет… Этот постоянный поиск врага является не только оправданием британских военных расходов, но и попыток страны сохранить за собой место активного участника международных процессов, как их понимают в Лондоне", — говорится в полученном РИА Новости комментарии.

Посольство отмечает, что примером агрессивной британской внешнеполитической линии является размещение Великобританией своих воинских контингентов вблизи российских границ.

При этом, говорится в комментарии, именно Британия за последние годы совместно с США развязала агрессию в Ираке, уничтожила государственность в Ливии, а в апреле этого года совершила акт агрессии против Сирии путем нанесения по ее территории массированных ракетных ударов под вымышленным предлогом.

"Консервативное правительство де-факто мало что сделало для борьбы с терроризмом. К тому же, Лондон продолжает наращивать военные расходы с тем, чтобы, по словам министра обороны Гэвина Уильямсона, "быть готовым вести боевые действия на европейском континенте, на Ближнем и Дальнем Востоке", — отмечает посольство.

*Запрещённые в России террористические организации