Число участников акций протеста во Франции возросло до 81 тысячи человек

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Число участников акций протеста против повышения цен на топливо по всей Франции возросло до 81 тысячи человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции. Ранее сообщалось, что в протестах участвуют около 23 тысячи человек, из них восемь тысяч — в Париже. В ходе акций были задержаны 35 человек, восемь пострадали.

По новым данным МВД, число протестующих составляет около 81 тысячи человек по всей Франции. В Париже эта цифра по-прежнему составляет восемь тысяч человек.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По данным французского МВД, на прошлой неделе в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.