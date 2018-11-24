Число задержанных в ходе акции протеста в Париже увеличилось до 35 человек

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Число задержанных в ходе акции протеста в Париже возросло до 35 человек, количество пострадавших — до восьми, сообщает телеканал BFMTV.

Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции. Ранее сообщалось, что полиция задержала восемь человек, два сотрудника полиции получили ранения. Участники протеста направляются в сторону резиденции президента — Елисейского дворца.

Как сообщает телеканал, правоохранительные органы задержали уже 35 человек. Ситуация остается напряженной, протестанты подожгли огонь на двух баррикадах, после чего там была проведена эвакуация, чтобы обеспечить пожарным возможность работать. Кроме того, число пострадавших также увеличилось — до восьми человек.

По последним данным, в демонстрациях по всей стране участвуют около 81 тысячи человек, в том числе восемь тысяч — в Париже, из них пять тысяч — на Елисейских полях.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.