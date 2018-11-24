Туск порекомендует саммиту ЕС одобрить соглашения по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Внеочередной саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств соберется в воскресенье для одобрения соглашений по Brexit, заявил в своем пригласительном письме на эту встречу глава Евросовета Дональд Туск.

"Встреча 27 лидеров начнется в 9.30 (11.30 мск) с обмена мнениями с президентом Европарламента (Антонио) Таяни. Затем мы проведем рабочую сессию 27 стран ЕС для одобрения соглашения об отделении и принятия политической декларации о будущих отношениях. В конце мы встретимся с премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй для совместного обдумываниям следующих шагов", — говорится в письме.

Туск отметил, что в начале переговоров о "разводе", почти два года назад, 27 стран ЕС согласовали указания об этом диалоге с Британией, поставив ряд целей перед главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье. Среди них было сокращение неопределенности для граждан, бизнеса и стран ЕС, обеспечение уважения Соединенным Королевством финансовых обязательств перед ЕС, взятых ею во время членства в союзе, недопущение появления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Переговорщик ЕС достиг этих целей", — отметил Туск.

Ранее в ноябре были согласованы проекты соглашения об условиях отделения Великобритании от союза, а также политическая декларация, определяющая структуру их будущих отношений.

"Я считаю, что мы в итоге нашли наилучший из возможных компромиссов… Я порекомендую, чтобы мы в воскресенье одобрили результаты переговоров по Brexit", — говорится в его письме.

Ранее был решен один из непростых вопросов, появившихся на этой неделе и угрожавших одобрению документов по Brexit на саммите. Обсуждалась возможность наложения вето Испанией, если не будет решен вопрос Гибралтара. Испания в итоге заявила, что достигла соглашения по Гибралтару и что проголосует за соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.