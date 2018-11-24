В ДНР рассказали о предложении Киева обменять пленных по формуле "60 на 19"

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Представители Киева на прошедшей в четверг в Минске встрече гуманитарной подгруппы по Донбассу предложили провести второй этап обмена пленными по формуле "60 на 19", однако не был предоставлен список лиц для обмена, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев большой обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года, однако вопрос так и не продвинулся.

"На прошедшем заседании гуманитарной подгруппы в Минске, пытаясь создать видимость заинтересованности в переговорном процессе, представители официального Киева обратились к нам с предложением подтвердить готовность провести второй этап обмена удерживаемыми лицами по формуле "60 на 19", — говорится в заявлении Морозовой, распространенном ее пресс-службой.

Омбудсмен ДНР отметила, что представителям республики не предоставили список лиц, подлежащих обмену. Морозова также отметила, что минские соглашения предусматривают обмен по формуле "всех на всех". "О приверженности именно такому принципу обмена и недопустимости любой иной его трактовки и деления удерживаемых лиц на "категории" мы заявляли неоднократно. Поэтому расцениваем мифическое предложение украинской стороны исключительно как шантаж и попытку создать видимость работы", — добавила Морозова.

Она призвала Киев "вернуться к проверенной на протяжении четырех лет практике заранее направлять официальные предложения по обмену с конкретными фамилиями для предварительного согласования и последующей выработки рабочих решений на встречах подгруппы".