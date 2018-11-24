В Париже участники протеста направляются к резиденции президента

ПАРИЖ, 24 ноя — РИА Новости. Участники акции протеста против повышения цен на топливо ("желтые жилеты") в Париже направляются в сторону резиденции президента — Елисейского дворца, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Шествие сопровождается дымом от шашек, свистом и барабанным боем. Слышны хлопки и звон битого стекла.

Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит во Франции массовые акции протеста против повышения цен на топливо. По последним данным, в демонстрациях по всей стране участвует около 23 тысяч человек, в том числе 8 тысяч — в Париже, из них 5 тысяч — на Елисейских полях. Демонстрация в центре Парижа сопровождается беспорядками и стычками с полицией.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.