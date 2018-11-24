В Париже в ходе акции протеста задержали восемь человек

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали восемь человек в ходе акции протеста в Париже, два сотрудника полиции получили ранения, сообщает телеканал CNews со ссылкой на парижскую префектуру полиции.

Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции. Ранее сообщалось, что в центре Парижа полиция начала применять слезоточивый газ против участников демонстрации, приблизившихся к закрытой для протестов зоне на площади Согласия. По последним данным, в демонстрациях по всей стране участвует около 23 тысяч человек, в том числе восемь тысяч — в Париже, из них пять тысяч — на Елисейских полях.

"Префектура полиции сообщила, что в общей сложности были задержаны восемь человек. Два сотрудника правоохранительных органов получили ранения", — сообщает телеканал.

Как уточняет газета Parisien, задержанные предпринимали агрессивные действия в отношении полиции.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.