В Париже из-за поджога баррикады протестующими загорелась кофейня

ПАРИЖ, 24 ноя — РИА Новости. Участники акции протеста против повышения цен на топливо в Париже подожгли одну из сооруженных на Елисейских полях баррикад, огонь перекинулся на кофейню Paul, в районе Триумфальной арки слышны хлопки, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Демонстранты также перевернули и подожгли прицеп.

Вторая волна массовых акций протеста против повышения цен на топливо проходит в субботу во Франции. По последним данным, в демонстрациях по всей стране участвует около 23 тысяч человек, в том числе восемь тысяч — в Париже, из них пять тысяч — на Елисейских полях.

Особое внимание приковано к столичным Елисейским полям, где уже произошли столкновения с полицией.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.