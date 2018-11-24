В Греции вооруженный мужчина проник в посольство Сербии

БЕЛГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Посольству Сербии в Афинах причинен значительный материальный ущерб в результате проникновения в помещения диппредставительства вооруженного хулигана, сообщил сербский МИД.
Инцидент произошел в субботу рано утром. Неизвестный молодой мужчина перескочил ограду дипломатического представительства, взломал двери консульского отделения и проник в помещения посольства.
Сотрудники попытались вступить в переговоры и успокоить хулигана, но тот стал выступать с угрозами и ломать инвентарь. Было замечено, что человек вооружен холодным оружием.
"В результате своевременной реакции сотрудников и греческой полиции, сразу среагировавшей на обращение посла, после многочасовых переговоров лицо было выведено из помещений посольства", — говорится в сообщении.
По данным некоторых СМИ, не подтвержденным официально, задержанный мужчина является гражданином Сербии, он находился в состоянии алкогольного опьянения.