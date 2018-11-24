Президент Латвии поддержал продление санкций против России

КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что Москва не делает шагов по деэскалации конфликта в Донбассе, поэтому санкции против нее должны быть продлены.

"Латвия решительно осуждает российскую агрессию в Донбассе. К сожалению, Москва не делает никаких шагов по деэскалации. Блокада Азовского моря является еще одним доказательством российской последовательной деструктивной региональной политики", — заявил Вейонис после переговоров в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, Латвия также поддерживает позицию ЕС о непризнании выборов в Донбассе и территориальную целостность Украины. "Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до момента, когда полностью будут выполнены минские договоренности", — сказал президент Латвии. Он подтвердил заявление Порошенко, что посетит Донбасс, уточнив, что будет там в воскресенье.

Украинский президент поблагодарил коллегу за поддержку в вопросе санкций и выборов в Донбассе. "Благодарен президенту Латвии за содержательные и конструктивные переговоры. Очень важно, что мы имеем общие подходы относительно непризнания фейковых выборов в Донбассе, о продлении санкционного давления на Россию", — сказал Порошенко. Президент Украины также наградил латвийского коллегу орденом Ярослава Мудрого I степени. Вейонис поблагодарил за награду, отметив, что это также награда украинского народа латвийскому.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров вновь заявил, что Россия рассчитывает на восстановление отношений с Евросоюзом и его государствами-членами на основе подлинного добрососедства.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".