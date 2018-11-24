Президент Латвии поддержал продление санкций против России

КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что Москва не делает шагов по деэскалации конфликта в Донбассе, поэтому санкции против нее должны быть продлены.
По его словам, Латвия также поддерживает позицию ЕС о непризнании выборов в Донбассе и территориальную целостность Украины. "Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до момента, когда полностью будут выполнены минские договоренности", — сказал президент Латвии. Он подтвердил заявление Порошенко, что посетит Донбасс, уточнив, что будет там в воскресенье.
Украинский президент поблагодарил коллегу за поддержку в вопросе санкций и выборов в Донбассе. "Благодарен президенту Латвии за содержательные и конструктивные переговоры. Очень важно, что мы имеем общие подходы относительно непризнания фейковых выборов в Донбассе, о продлении санкционного давления на Россию", — сказал Порошенко. Президент Украины также наградил латвийского коллегу орденом Ярослава Мудрого I степени. Вейонис поблагодарил за награду, отметив, что это также награда украинского народа латвийскому.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".