Ле Пен возложила ответственность за беспорядки во Франции на правительство

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен возложила ответственность за беспорядки в ходе субботних протестов в Париже на правительство страны, а также призвала французские власти "не демонизировать легитимное народное движение".

Вторая волна массовых акций протеста против повышения цен на топливо проходит в субботу во Франции. По последним данным, в демонстрациях по всей стране участвует около 23 тысяч человек. Особое внимание приковано к столице, где уже произошли столкновения с полицией. В пятницу власти города запретили проводить акцию протеста на Елисейских полях, однако около 5 тысяч участников протестного движения в субботу все равно собрались на одной из главных улиц Парижа. Демонстранты сооружают баррикады, разжигают костры, поют Марсельезу и призывают президента страны Эммануэля Макрона к отставке.

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер обвинил Марин Ле Пен в призывах к ультра-правым устроить беспорядки на протестах против повышения цен на топливо, которые проходят в субботу по всей Франции.

Ле Пен отвергла обвинения Кастанера и заявила, что именно запрет властей на проведение акции протеста в окрестностях Елисейских полей и стал причиной субботних беспорядков.

"Он ведет себя как политический активист (а не как министр — ред.)… Он несет ответственность (за происходящее — ред.), он руководствуется стратегией напряженности, которую в последнюю неделю взяло на вооружение правительство и которая подразумевает презрение к "желтым жилетам", нападки на них и демонизацию этого движения", — заявила Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Политик подчеркнула, что протестное движение "родилось из страданий", которые причиняет французскому народу политика президента страны Эммануэля Макрона. "Я осуждаю агрессивные действия, которые произошли, я всегда их осуждала. Однако я не хочу, чтобы это использовалось для дискредитации легитимного движения, состоящего из мужчин и женщин, которые работают, платят налоги и выражают свое недовольство", — заключила Ле Пен.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.