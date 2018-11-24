На Елисейских полях среди демонстрантов заметили около сотни ультраправых

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Среди участников демонстрации на Елисейских полях, выступающих против повышения цен на топливо, замечены около сотни ультраправых, сообщает телеканал CNews со ссылкой на Елисейский дворец.

Движение под названием "желтые жилеты" в субботу проводит массовые акции протеста в центре Парижа. Ранее сообщалось, что полиция начала применять слезоточивый газ против участников демонстрации, приблизившихся к закрытой для протестов зоне на площади Согласия.

Сообщается, что около сотни ультраправых были замечены у баррикад, воздвигаемых протестующими. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер также подтвердил, что на Елисейских полях, помимо демонстрантов, находятся сторонники ультраправого движения. По данным телеканала LCI, протестующие используют мебель из ближайших кафе для возведения баррикад.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По данным французского МВД, на прошлой неделе в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. Более 500 человек по всей стране пострадали. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.