Во Франции около 23 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Около 23 тысяч человек участвуют в субботних акциях протеста против повышения цен на топливо по всей Франции, в Париже на улицы вышли 8 тысяч человек, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"Мы наблюдаем значительное сокращение демонстраций на национальном уровне. По данным на 11 часов (13.00 мск), в демонстрациях в различных местах участвовали 23 тысячи человек… Что касается парижской ситуации, в общей сложности в акциях протеста участвуют 8 тысяч человек, из них 5 тысяч — на Елисейских полях", — заявил Кастанер в эфире телеканала BFMTV

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По данным французского МВД, на прошлой неделе в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. Более 500 человек по всей стране пострадали. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Вторая волна массовых акций протеста "желтых жилетов", сопровождающихся столкновениями демонстрантов с полицией, проходит в субботу в Париже.