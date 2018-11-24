Политолог заявил, что Запад ведет гибридную войну не только против России

АФИНЫ, 24 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Запад, если данные хакеров из группы Anonymous о вмешательстве Британии во внутренние дела других стран верны, ведет гибридную войну не только против России, но и против других стран, считает преподаватель геополитики в Афинском университете имени Каподистрии, преподаватель военной академии Сухопутных войск Греции Константинос Гривас.

Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством. Проект предполагает создание кластеров в ряде стране, в том числе в Греции.

"Это часть действительности, которую мы называем гибридная война. Греция находится в водовороте гибридной войны. Запад развязал гибридную войну против России, но она направлена не только против России, она направлена на другие страны, подобные Греции, которые Запад хочет держать порабощенными разными путями. И это один из них", — сказала Гривас.

"Если публикация соответствует действительности, то подтверждается, что вся эта пропаганда о российском проникновении в Европу больше, чем ложь, что мы знаем и так. И больше, чем часть новой холодной войны, которую хочет навязать Запад против России. Она используется, и это становится все яснее, как инструмент для контроля, для проведения империалистической политики со стороны сильных западных государств в отношении меньших стран Запада, таких как Греция", — добавил он.

По его словам, новый вид русофобии — это новый вид неоимпериализма Запада.

"Это возмутительно. Мы знаем, что происходят подобные вещи. Но сейчас, если подтвердится эта публикация, ясно, что русофобия не было случайной. Это сознательный выбор лидеров сильных западных государств, чтобы держать в порабощении другие страны, такие как Греция", — полагает он.

Гривас считает, что у Греции есть возможность остановить такое вмешательство во внутренние дела.

"Естественно, есть. Достаточно только иметь желание. Это показывает, что Греция подвергается атаке, это вмешательство во внутренние дела в пользу других стран. Естественно, она и может, и должна принять меры против действующих иностранных сил", — сказал эксперт.