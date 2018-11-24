Политолог заявил, что Запад ведет гибридную войну не только против России

АФИНЫ, 24 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Запад, если данные хакеров из группы Anonymous о вмешательстве Британии во внутренние дела других стран верны, ведет гибридную войну не только против России, но и против других стран, считает преподаватель геополитики в Афинском университете имени Каподистрии, преподаватель военной академии Сухопутных войск Греции Константинос Гривас.
Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством. Проект предполагает создание кластеров в ряде стране, в том числе в Греции.
"Это часть действительности, которую мы называем гибридная война. Греция находится в водовороте гибридной войны. Запад развязал гибридную войну против России, но она направлена не только против России, она направлена на другие страны, подобные Греции, которые Запад хочет держать порабощенными разными путями. И это один из них", — сказала Гривас.
По его словам, новый вид русофобии — это новый вид неоимпериализма Запада.
Гривас считает, что у Греции есть возможность остановить такое вмешательство во внутренние дела.
"Естественно, есть. Достаточно только иметь желание. Это показывает, что Греция подвергается атаке, это вмешательство во внутренние дела в пользу других стран. Естественно, она и может, и должна принять меры против действующих иностранных сил", — сказал эксперт.