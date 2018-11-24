Лавров назвал выход США из ДРСМД опрометчивым шагом

ЛИССАБОН, 24 ноя — РИА Новости. Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет весьма опрометчивым шагом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

"Нашу позицию в отношении намерения Соединенных Штатов мы не раз излагали. Мы считаем, что это будет весьма и весьма опрометчивым шагом", — сказал Лавров.

По его словам, договор признавался многие десятилетия одним из краеугольных камней международной, региональной, глобальной безопасности и стабильности.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.