Лавров прокомментировал слова британского генерала о "российской угрозе"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы британского Генштаба генерала Марка Карлтон-Смита о том, что Россия представляет большую угрозу, чем "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*.

"Существует ли в России красная черта для высказываний наподобие тех, которые позволил себе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства? Мы же не можем никому запретить проявлять свои способности интеллектуальные и политические", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии.

Российский министр отметил, что нечто подобное о России говорил раньше и глава британского Минобороны.

"Знаете, мы не может влиять на решения британского правительства относительно того, кому они доверяют руководство своими Вооруженными силами. Я надеюсь, что они проверяют такие решения на адекватность", — отметил он.

К тому же, добавил Лавров, британский генерал не оригинален.

"Потому что уже подобное высказывание допустил в свое время президент Обама на Генеральной ассамблее ООН, а следующей угрозой была лихорадка Эбола. Ну, с Эболой справились при нашей, кстати сказать, активной помощи, а вот с ИГИЛ* пока еще не до конца разобрались", — сказал он.

Ранее Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для Великобритании и его союзников большую угрозу, чем террористические группировки. По его словам, опасность ИГ* уменьшилась после уничтожения "географии так называемого Халифата", так что теперь следует "сосредоточиться" на угрозе из России.

"Традиционным военным ответом" Москве, считает Карлтон-Смит, должны стать "поддержка потенциала и единство стран НАТО".

Слова британского генерала уже прокомментировали в Госдуме. По мнению зампред думского комитета по обороне Александра Шерина, Великобритания совместно с США занимается информационной войной против России.

* Террористические организации, запрещенные в России.