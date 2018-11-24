Лавров прокомментировал слова британского генерала о "российской угрозе"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы британского Генштаба генерала Марка Карлтон-Смита о том, что Россия представляет большую угрозу, чем "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*.
Российский министр отметил, что нечто подобное о России говорил раньше и глава британского Минобороны.
"Знаете, мы не может влиять на решения британского правительства относительно того, кому они доверяют руководство своими Вооруженными силами. Я надеюсь, что они проверяют такие решения на адекватность", — отметил он.
К тому же, добавил Лавров, британский генерал не оригинален.
Ранее Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для Великобритании и его союзников большую угрозу, чем террористические группировки. По его словам, опасность ИГ* уменьшилась после уничтожения "географии так называемого Халифата", так что теперь следует "сосредоточиться" на угрозе из России.
"Традиционным военным ответом" Москве, считает Карлтон-Смит, должны стать "поддержка потенциала и единство стран НАТО".
Слова британского генерала уже прокомментировали в Госдуме. По мнению зампред думского комитета по обороне Александра Шерина, Великобритания совместно с США занимается информационной войной против России.
* Террористические организации, запрещенные в России.