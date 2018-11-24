Глава МВД Франции заявил, что участники протестов напали на его дом

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. 24 ноября 2018

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. 24 ноября 2018

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер рассказал, что сторонники протестного движения "желтые жилеты" совершили нападение на его дом на юге страны, сообщает издание Midi Libre.

На встрече с читателями Midi Libre, которая прошла в пятницу в городе Ним, Кастанера попросили прокомментировать ситуацию с протестами против повышения цен на бензин.

"Были агрессивные действия, нападения, расистские, антисемитские атаки. В свою очередь, "желтые жилеты" вчера (в четверг) напали на мой дом в Форкалькье (департамент Альпы Верхнего Прованса), где находятся моя жена и дочь", — заявил Кастанер. Подробностей нападения министр не привел.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По данным французского МВД, на прошлой неделе в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. Более 500 человек по всей стране пострадали. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Вторая волна массовых акций протеста "желтых жилетов", сопровождающихся столкновениями демонстрантов с полицией, проходит в субботу в Париже.