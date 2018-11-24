Силовики применили ударный беспилотник в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (195)

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Украинские силовики применили ударный беспилотник по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике поселку Пантелеймоновка, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Боевики вооруженных формирований Украины применили ударный БПЛА по населенному пункту Пантелеймоновка, причинив материальный ущерб гражданскому транспортному средству и домам мирных жителей", — сказал Безсонов.

Он уточнил, что это произошло 22 ноября.

Ранее Народная милиция ДНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют в нарушение минских соглашений БПЛА для сброса боеприпасов на жилые кварталы республики и корректировки огня.