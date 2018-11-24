Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД

ЛИССАБОН, 24 ноя — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) был сохранен, заявил на пресс-конференции со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, когда Москва услышала о намерении США выйти из этого договора, Россия постаралась убедить "американскую сторону не хлопать дверью и рассмотреть те вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения", чтобы договор сохранял свою силу.
"Помимо этих консультаций по двусторонним каналам мы в ООН подготовили проект резолюции, призывающий Россию и США сохранить действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности. К сожалению, эта инициатива не была поддержана всеми членами Евросоюза, всеми членами НАТО, хотя индивидуально практически в каждой европейской столице прозвучала тревога по поводу того, что США могут этот договор похоронить", — отметил Лавров.