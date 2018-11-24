Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД

ЛИССАБОН, 24 ноя — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) был сохранен, заявил на пресс-конференции со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Российская Федерация заинтересована в том, чтобы этот договор был сохранен", — сказал Лавров.

По его словам, когда Москва услышала о намерении США выйти из этого договора, Россия постаралась убедить "американскую сторону не хлопать дверью и рассмотреть те вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения", чтобы договор сохранял свою силу.

"Помимо этих консультаций по двусторонним каналам мы в ООН подготовили проект резолюции, призывающий Россию и США сохранить действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности. К сожалению, эта инициатива не была поддержана всеми членами Евросоюза, всеми членами НАТО, хотя индивидуально практически в каждой европейской столице прозвучала тревога по поводу того, что США могут этот договор похоронить", — отметил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.