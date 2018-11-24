В Британии из поместья украли бесценную фамильную реликвию

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Знаменитая Портлендская тиара XIX века, национальное достояние Великобритании, была украдена из поместья Уэлбек (Welbeck, графство Ноттингемшир), сообщила местная полиция.

Как сообщается, грабители проникли в галерею поместья вечером 20 ноября. Они украли тиару и бриллиантовую брошь. Полиция подозревает, что к инциденту имеет отношение автомобиль Audi S5, который был обнаружен брошенным и сожженным примерно через полчаса после ограбления.

"Мы рассматриваем несколько следственных версий, но мы полагаем, есть люди, которые могут обладать важной информацией, которая может помочь следствию. Мы особенно хотели бы узнать от кого-либо информацию, касающуюся серебряной Audi S5, подозреваемой в причастности к этому преступлению", — заявил детектив Нейл Хамфрис, слова которого полиция приводит в Facebook.

Как пишет газета Mirror, портлендская тиара XIX века украшена двумя бриллиантовыми каплями и другими бриллиантовыми подвесками. Шестой герцог Портленда заказал драгоценность у ювелирного дома Cartier для своей жены, которая надела ее на коронацию короля Эдуарда VII.