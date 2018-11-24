Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре Парижа

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации на Елисейских полях, которые приблизились к закрытой для протестов зоне на площади Согласия. Об этом cообщает телеканал BFMTV, ведущий прямую трансляцию с места событий.
Участники протеста пытаются сломать ограждения в районе площади Согласия и попасть в закрытую зону, откуда начинаются Елисейские поля. Как поясняет телеканал, они рассчитывают прорваться к правительственным учреждениям.
В ответ стражи порядка применили не только слезоточивый газ, но и водяные пушки.
Les manifestants se sont approchés d’un nouveau cordon et érigent une barrière. Les CRS jettent des fumigènes. Premiers accrochages. La rue est enfumée— Sputnik France (@sputnik_fr) 24 ноября 2018 г.
Suivez en direct: https://t.co/Xw2vaeETd7#24novembre #24novembreChampsElysees #GiletsJaunes pic.twitter.com/K0vEj0NaT0
Ранее сообщалось, что безопасность на акциях в Париже обеспечат три тысячи полицейских и жандармов. Из-за протестов закрыты семь центральных станций метро, одна из главных достопримечательностей столицы — Эйфелева башня — также временно прекратила принимать посетителей.
#GiletsJaunes sur les #ChampsÉlysées: la police fait usage de gaz lacrymogèneshttps://t.co/FGHyjX3AqW#24novembre #24novembreChampsElysees pic.twitter.com/oSc6lcVmk6— Sputnik France (@sputnik_fr) 24 ноября 2018 г.
"Желтые жилеты"
Движение против повышения цен на топливо получило название "Желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Масштабные акции протеста начались во Франции 17 ноября. Неделю назад, по данным МВД, в них приняли участие более 287 тысяч человек.
С 1 января во Франции планируется повышение цен на бензин — на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. При этом только за нынешний год цена на дизельное топливо выросла примерно на 23 процента, на бензин — на 15 процентов.
#GiletsJaunes: tensions autour des Champs-Elysées #24novembrehttps://t.co/SkmXYrW5bq pic.twitter.com/FZKutQA33N— BFMTV (@BFMTV) 24 ноября 2018 г.