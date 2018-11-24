Число пострадавших при взрыве на заводе в Китае приблизилось к 60

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на машиностроительном заводе в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР возросло до 57, сообщает пресс-служба администрации уезда Дунфэн.

Ранее сообщалось о двух погибших и 24 раненных.

По данным властей, среди 57 пострадавших один находится в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждения понесли 370 строений, 15 из которых были разрушены.

ЧП произошло около 23:40 в пятницу (18:40 мск) в уезде Дунфэн. Взрыв привел к сильному пожару. Ранее сообщалось, что на месте ЧП работают более 220 пожарных, 150 сотрудников полиции и ещё около 80 медиков. Власти уже исключили версию террористического акта.