В Госдуме прокомментировали сравнение Лондоном России с ИГ*

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сообщения Великобритании о том, что Россия представляет для королевства и его союзников большую угрозу, чем террористические группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, — это информационное давление на Россию, считает зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее газета Telegraph сообщила, что начальник Генерального штаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для королевства и его союзников большую угрозу, чем террористические группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*.

"Сегодня Великобритания занимается информационной войной совместно с США (против России. — Прим. ред.) <…> Цивилизованная, современная страна, которая победила фашизм, обвиняется в том, что она страшнее ИГИЛ*. Я не знаю, что добавить", — сказал РИА Новости Шерин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.