На севере Франции участники акции "желтых жилетов" ранили семь полицейских

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Семь сотрудников полиции на севере Франции получили ранения в результате нападения сторонников протестного движения "желтых жилетов", сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в ночь на субботу в департаменте Па-де-Кале. По данным источников телеканала, группа демонстрантов от движения "желтых жилетов" напала на полицейский патруль в коммуне Энен-Бомон. Участники протестного движения перевернули и подожгли автомобиль правоохранителей. Семь полицейских получили легкие ранения.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По данным французского МВД, в минувшую субботу в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. Более 500 человек по всей стране пострадали. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.