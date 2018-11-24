На севере Франции участники акции "желтых жилетов" ранили семь полицейских

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Семь сотрудников полиции на севере Франции получили ранения в результате нападения сторонников протестного движения "желтых жилетов", сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел в ночь на субботу в департаменте Па-де-Кале. По данным источников телеканала, группа демонстрантов от движения "желтых жилетов" напала на полицейский патруль в коммуне Энен-Бомон. Участники протестного движения перевернули и подожгли автомобиль правоохранителей. Семь полицейских получили легкие ранения.
Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.