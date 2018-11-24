В Афганистане при жесткой посадке военного вертолета погибли два человека

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Вертолет ВВС Афганистана совершил жесткую посадку в афганской провинции Кандагар на юге страны, два человека погибли, еще два получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства обороны.

Как заявил официальный представитель минобороны Гафур Ахмад Джавид, инцидент произошел в провинции Маруф во время посадки транспортного средства. По его словам, причиной происшествия стала техническая неполадка.

Как заявил глава полиции провинции Тадин Хан, вертолет перевозил 20 военнослужащих Афганистана.