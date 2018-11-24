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В центре Парижа закрыли семь станций метро из-за протестов "желтых жилетов"

(обновлено: 11:54 24.11.2018)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастник акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. 24 ноября 2018Участник акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. 24 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Значительные изменения в движение общественного транспорта Парижа внесены в субботу из-за акций протеста движения "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, закрыты семь центральных станций метро, сообщается на сайте управления парижского транспорта (RATP).

Сотрудник полиции Бельгии. Архивное фото
© AFP 2018 / Patrik Stollarz
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Согласно заявлению управления, в субботу демонстрации пройдут "в общественных местах в районах Марсова поля, Елисейских полей, Национального собрания, площади Согласия (Конкорд), площади Порт-Майо, площади Бастилии и площади республики.

В связи с этим по указанию префектуры столичной полиции изменены или ограничены часть маршрутов наземного транспорта, а также закрыты семь центральных станций метро: "Франклин-Рузвельт" и "Клемансо" на Елисейских полях, "Миромениль" недалеко от Елисейского дворца и МВД, "Варен" у резиденции премьера, "Конкорд", "Тюильри", а также станция у нижней палаты французского парламента "Национальная ассамблея".

"Указанные станции метро закрыты для обслуживания, поезда на них не останавливаются. Открытие станций будет произведено по распоряжению властей города", — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что одна из главных достопримечательностей Парижа Эйфелева башня в субботу временно прекратит принимать посетителей из-за акции протеста против повышения цен на топливо, которая ожидается на Марсовом поле.

​Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По данным французского МВД, в минувшую субботу в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. Более 500 человек по всей стране пострадали. Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Также акции протеста перекинулись во французский заморский департамент Реюньон, где более 100 человек были задержаны, 30 представителей сил правопорядка были ранены. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военнослужащие будут мобилизованы в связи с ситуацией в Реюньоне.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

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