МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Власти Индонезии приостановили идентификацию останков пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Самолет, выполнявший рейс из Джакарты на один из островов вблизи Суматры 29 октября, упал в море в районе Западной Явы через 11 минут после взлета. На борту лайнера находились 189 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.

Как сообщается, подразделение индонезийской полиции по установлению личностей жертв бедствий по данным от 23 ноября идентифицировало 125 человек из 189 пассажиров и членов экипажа. Среди них 89 мужчин и 36 женщин.

"На данный момент мы получили 195 мешков для трупов и идентифицировали 666 фрагментов тел", — заявил глава подразделения полицейского госпиталя Индонезии по установлению личности жертв бедствий Артур Тампи.

Тампи добавил, что полиция среди прочих идентифицировала останки индийского пилота Бхави Сунейя (Bhavye Suneja).

Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. После авиакатастрофы компания Boeing выпустила предупреждение для операторов в связи со сбоем в датчике угла атаки. По данным индонезийских следователей, информация, полученная из "черного ящика", подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте.