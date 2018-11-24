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СМИ: в Индонезии приостановили идентификацию останков пассажиров Boeing 737

Сюжет:
Крушение Boeing 737 в Индонезии (76)
(обновлено: 10:45 24.11.2018)
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© AP Photo / Fauzy ChaniagoСпасатели поднимают часть посадочной шестерни разбившегося самолета Lion Air JT610. 4 ноября 2018Спасатели поднимают часть посадочной шестерни разбившегося самолета Lion Air JT610. 4 ноября 2018
© AP Photo / Fauzy Chaniago

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Власти Индонезии приостановили идентификацию останков пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Самолет Boeing-737 Max
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
Boeing скрыла от авиакомпаний риски срыва лайнеров в пике, пишут СМИ

Самолет, выполнявший рейс из Джакарты на один из островов вблизи Суматры 29 октября, упал в море в районе Западной Явы через 11 минут после взлета. На борту лайнера находились 189 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.

Как сообщается, подразделение индонезийской полиции по установлению личностей жертв бедствий по данным от 23 ноября идентифицировало 125 человек из 189 пассажиров и членов экипажа. Среди них 89 мужчин и 36 женщин.

"На данный момент мы получили 195 мешков для трупов и идентифицировали 666 фрагментов тел", — заявил глава подразделения полицейского госпиталя Индонезии по установлению личности жертв бедствий Артур Тампи.

Крушение Boeing 737 в Индонезии
© REUTERS / Willy KurniawanСамолет упал в море в районе западного побережья острова Ява.Родственники пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява. 29 октября 2018 года
© REUTERS / Willy Kurniawan
Самолет упал в море в районе западного побережья острова Ява.
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERSПервое сообщение о том, что в воде нашли крупные обломки авиалайнера, поступило от моряков в 06.45.Обломки самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERS
Первое сообщение о том, что в воде нашли крупные обломки авиалайнера, поступило от моряков в 06.45.
© AFP 2018 / Resmi MalauВ самолете летели 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Все они погибли.Спасательная команда отправляется на поиски выживших на месте крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air в Индонезии. 29 октября 2018
© AFP 2018 / Resmi Malau
В самолете летели 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Все они погибли.
© REUTERS / Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERSСреди пассажиров Boeing были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии, сотрудники Службы по госактивам и аукционам и офиса Службы госказначейства.Обломки самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии
© REUTERS / Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERS
Среди пассажиров Boeing были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии, сотрудники Службы по госактивам и аукционам и офиса Службы госказначейства.
© REUTERS / Antara Foto/PT PertaminaПеред тем, как исчезнуть с радаров, самолет запросил возвращение в аэропорт.Поисковая операция на месте крушения Boeing737 в Индонезии
© REUTERS / Antara Foto/PT Pertamina
Перед тем, как исчезнуть с радаров, самолет запросил возвращение в аэропорт.
© AP Photo / Hadi SutrisnoГлава Lion Air, которой принадлежал Boeing, рассказал, что у лайнера после совершенного накануне рейса были технические проблемы, но их устранили.Родственники пассажиров самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии. 29 октября 2018 года
© AP Photo / Hadi Sutrisno
Глава Lion Air, которой принадлежал Boeing, рассказал, что у лайнера после совершенного накануне рейса были технические проблемы, но их устранили.
© AFP 2018 / Fajrin RaharjoСамолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации с 15 августа.Родственник пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява в международном аэропорту Сукарно-Хатта, в Тангеранге. 29 октября 2018 года
© AFP 2018 / Fajrin Raharjo
Самолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации с 15 августа.
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERSВласти Индонезии ведут операцию по поиску пассажиров рухнувшего авиалайнера.Обломки самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERS
Власти Индонезии ведут операцию по поиску пассажиров рухнувшего авиалайнера.
© AFP 2018 / Resmi MalauНа место крушения отправили военные корабли, персонал военно-морских сил и команду водолазов.Поисковая операция на месте крушения Boeing 737 в Индонезии. 29 октября 2018 года
© AFP 2018 / Resmi Malau
На место крушения отправили военные корабли, персонал военно-морских сил и команду водолазов.
© AFP 2018 / Fajrin RaharjoСпасатели нашли шесть тел погибших пассажиров.Родственники пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява, в аэропорту Сукарно-Хатта, Джакарта, Индонезия. 29 октября 2018
© AFP 2018 / Fajrin Raharjo
Спасатели нашли шесть тел погибших пассажиров.
© AP Photo / Tatan SyuflanaПрезидент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших.Родственники пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява в международном аэропорту Сукарно-Хатта, в Тангеранге. 29 октября 2018 года
© AP Photo / Tatan Syuflana
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших.
© REUTERS / Willy KurniawanВ России разделяют скорбь тех, кто потерял в авиакатастрофе родных и близких, отметил президент Владимир Путин и передал индонезийскому коллеге соболезнования в связи с трагедией.Пассажиры около стойки Lion Air в Международном аэропорту Сукарно-Хатта около Джакарты, Индонезия. 29 октября 2018
© REUTERS / Willy Kurniawan
В России разделяют скорбь тех, кто потерял в авиакатастрофе родных и близких, отметил президент Владимир Путин и передал индонезийскому коллеге соболезнования в связи с трагедией.
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Тампи добавил, что полиция среди прочих идентифицировала останки индийского пилота Бхави Сунейя (Bhavye Suneja).

Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. После авиакатастрофы компания Boeing выпустила предупреждение для операторов в связи со сбоем в датчике угла атаки. По данным индонезийских следователей, информация, полученная из "черного ящика", подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте.

Крушение самолета в Индонезии
© РИА Новости, Инфографика
Крушение самолета в Индонезии
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