МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. США подстегивают опасную военную деятельность у границ России в Европе, безопасность европейцев становится заложницей такой подрывной политики, заявил в интервью португальской газете "Публику" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как указал российский министр, кризис на Украине стал результатом "геополитических игр США и их идейных единомышленников в ряде стран, а также слепоты бюрократии Евросоюза". По мнению Лаврова, украинский кризис "обрушил атмосферу доверия, над созданием которой много лет трудились ответственные лидеры России и ключевых государств Европы".

"Архитектура диалога Россия-ЕС серьезно нарушена, европейские производители несут многомиллиардные убытки, киевский режим ведет войну против собственного народа, в Европе возник новый конфликт. США же не несут никаких потерь", — сказал Лавров.

"Более того, (США – ред.) пользуются ситуацией для подстегивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой "холодной войне", — добавил он.

По мнению главы МИД РФ, "безопасность народов Европы становится заложником подрывной политики, проводимой из-за океана".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.