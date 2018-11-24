МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает, что отношения с Евросоюзом и его государствами-членами будут восстановлены на основе подлинного добрососедства, заявил в интервью португальской газете "Публику" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что напряженность последних лет между Россией и Западом не является выбором Москвы.

"По-прежнему выступаем за формирование в Евроатлантике и Евразии общего пространства мира, равной и неделимой безопасности и широкого экономического сотрудничества, где учитывались бы интересы всех без исключения государств – как входящих, так и не входящих в различные интеграционные объединения", — сказал Лавров.

Он отметил, что в Европе растет число тех, кто осознает бесперспективность конфронтационного курса в отношении России, кто "стремится проводить прагматичную политику и не желает жертвовать благополучием своих граждан, мирным будущим общеевропейского дома ради узкокорыстных интересов и амбиций внерегиональных игроков".

"Надеемся, что мудрость, просто здравый смысл в итоге возобладают, и наши отношения с Евросоюзом и его государствами-членами будут восстановлены на основе подлинного добрососедства, честности, предсказуемости и открытости", — подчеркнул Лавров.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.