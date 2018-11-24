Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям против КНДР

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям в отношении КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Северной и Южной Корей, передает агентство Ренхап со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным агентства, Южная Корея запросила возможность доставки на территорию страны топлива и других материалов, которые потребуются для проведения оценки состояния железных дорог Корей на месте их соединения. Исключение было одобрено комитетом Совета безопасности организации в пятницу, сообщил источник агентству.

Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября — начале декабря церемонию начала работ по соединению и модернизации своих железных дорог. Планировалось, что в конце октября начнутся оценочные работы состояния путей в западной части, а в начале ноября — в восточной части приграничных районов.