Депутат Рады рассказал об "унизительном" обмане украинцев

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".

"Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают — кто будет их платить?" — сказал парламентарий, объяснив отказ поддержать проект бюджета страны на 2019 год.

Он напомнил, что новый кредит от МВФ Киеву требуется для реструктуризации уже существующей задолженности.

"Почему этот вопрос не ставится? Почему только "дай, дай, дай" — с протянутой рукой бегают по миру. То, что они предлагают сейчас — это просто попрошайничество и унижение страны", — заключил депутат.

Парламент Украины принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом в 2,3 процента ВВП, инфляцией на уровне 7,4 процента и ростом экономики в три процента. Решение поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечали представители оппозиционных фракций Рады, документ предусматривает повышение тарифов, углубление бедности и долговой зависимости Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. По его словам, решение правительства о повышении цен на газ для населения на 23,5 процента с первого января является одним из главных предусловий для дальнейшего кредитования. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в этом году по итогам принятия госбюджета страны на 2019 год.