Депутат Рады рассказал об "унизительном" обмане украинцев

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".
Он напомнил, что новый кредит от МВФ Киеву требуется для реструктуризации уже существующей задолженности.
"Почему этот вопрос не ставится? Почему только "дай, дай, дай" — с протянутой рукой бегают по миру. То, что они предлагают сейчас — это просто попрошайничество и унижение страны", — заключил депутат.
Парламент Украины принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом в 2,3 процента ВВП, инфляцией на уровне 7,4 процента и ростом экономики в три процента. Решение поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Премьер-министр Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. По его словам, решение правительства о повышении цен на газ для населения на 23,5 процента с первого января является одним из главных предусловий для дальнейшего кредитования. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в этом году по итогам принятия госбюджета страны на 2019 год.