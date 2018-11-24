В США задержали брата президента Гондураса

МЕХИКО, 24 ноя — РИА Новости. Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.

По заявлению пресс-службы, президент Эрнандес в курсе ситуации, но оказывать какое-либо влияние на нее не намерен.

"В случае с гражданином Хуаном Антонио Эрнандесом, как и с любым другим гондурасцем, президент и его правительство придерживаются позиции, что каждый сам несет ответственность за свои действия и эта ответственность никогда не может быть переложена на других", — говорится в коммюнике.

В тексте заявления не указана причина задержания брата президента, однако СМИ называют в качестве причины возможную причастность к наркотрафику. Как сообщает портал Primera Voz, родственник главы Гондураса уже доставлен из Майами в суд Нью-Йорка.