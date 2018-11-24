Вышинский предположил, кто организовал его задержание

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил интервью порталу Украина.ру, что его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства Украины.
Отвечая на вопрос о том, говорят ли ему что-нибудь следователи о возможности проведения обмена на кого-нибудь, Вышинский заявил: "Следователи ничего не говорят — в Херсоне ничего не решается".
"Все было задумано и организовано в Киеве, на уровне высшего политического руководства. Сейчас они, похоже, в тупике — "по-быстрому" ничего не получилось, теперь нужно как-то разруливать, а как — похоже, не очень понимают", — сказал журналист.
"При такой тенденции особой веры в торжество украинского правосудия нет, особенно накануне выборов, когда антироссийская истерия только нагнетается – хотят депутаты закрыть два канала новостей, госизмена как статья УК выходит в топы правоприменения", — подчеркнул он.
За решеткой
По словам Вышинского, чувствует он себя в тюрьме "более-менее".
По его словам, в штате следственного изолятора уже долгое время нет терапевта, тогда как в нем содержится порядка 400 — 450 человек. "Еще летом был приходящий терапевт, но к осени, когда реформа начала "набирать обороты", СИЗО не смогло перезаключить договор и с ним", — отметил Вышинский.
"В какой-то момент острую сердечную боль мне снимали уколами димедрола. Спасибо, была возможность передать медикаменты у моего адвоката. Сейчас полегчало", — сказал он.
С сокамерниками, по словам Вышинского, у него "ровные отношения".
"Мои соседи — люди разные. У всех это первое попадание в тюрьму. Отношения ровные, все прекрасно понимают, почему я здесь очутился — я один с "политической" статьей", — рассказал он.
По словам журналиста, условия содержания нормальные "и по меркам херсонского СИЗО даже лучше общих".
Вышинский рассказал, что много читает в СИЗО. "Читаю прозу (классику — Толстой, Достоевский, современников — Фазиль Искандер, Стругацкие), стихи (Евтушенко, Пастернак). Читаю книги по истории, это очень интересно в условиях современной Украины — очень много интересных и неожиданных параллелей, аллюзий, совпадений. Решил подтянуть свой английский — друзья передали учебники, книги на английском", — сказал журналист.
Арест Вышинского
Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Первого ноября украинский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.