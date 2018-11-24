Вышинский предположил, кто организовал его задержание

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил интервью порталу Украина.ру, что его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства Украины.

Отвечая на вопрос о том, говорят ли ему что-нибудь следователи о возможности проведения обмена на кого-нибудь, Вышинский заявил: "Следователи ничего не говорят — в Херсоне ничего не решается".

"Все было задумано и организовано в Киеве, на уровне высшего политического руководства. Сейчас они, похоже, в тупике — "по-быстрому" ничего не получилось, теперь нужно как-то разруливать, а как — похоже, не очень понимают", — сказал журналист.

По его словам, "обвинения абсурдны, факты подобран манипулятивно, выводы лживы и лежат точно не в области права". "Я об этом говорю на каждом судебном заседании по продлению мне срока содержания и на каждой апелляции. Судьи слушают, кивают головами, но на зачтении очередного решения о продлении моего тюремного заключения отводят глаза и "набрасывают" очередные 60 суток в тюрьме", — отметил он.

"При такой тенденции особой веры в торжество украинского правосудия нет, особенно накануне выборов, когда антироссийская истерия только нагнетается – хотят депутаты закрыть два канала новостей, госизмена как статья УК выходит в топы правоприменения", — подчеркнул он.

За решеткой

По словам Вышинского, чувствует он себя в тюрьме "более-менее".

"В какой-то момент было очень неприятно — симптоматика напоминала проблемы с сердцем: немела левая рука, отдавала острая боль в области груди. Медики херсонского СИЗО хотели помочь, но возможностей у них не так много — на Украине полным ходом идет медреформа, и это отдается эхом не только во вспышках кори или еще каких-то болячек, которые говорят о низком уровне медицинского обслуживания в стране, но и о сокращении медперсонала и недостатке медикаментов", — рассказал журналист.

По его словам, в штате следственного изолятора уже долгое время нет терапевта, тогда как в нем содержится порядка 400 — 450 человек. "Еще летом был приходящий терапевт, но к осени, когда реформа начала "набирать обороты", СИЗО не смогло перезаключить договор и с ним", — отметил Вышинский.

"В какой-то момент острую сердечную боль мне снимали уколами димедрола. Спасибо, была возможность передать медикаменты у моего адвоката. Сейчас полегчало", — сказал он.

С сокамерниками, по словам Вышинского, у него "ровные отношения".

"Мои соседи — люди разные. У всех это первое попадание в тюрьму. Отношения ровные, все прекрасно понимают, почему я здесь очутился — я один с "политической" статьей", — рассказал он.

"До меня в этой же камере сидели крымские пограничники, которых обменяли этой весной, в марте. До этого они сидели 11 месяцев. Кроме меня в этом же СИЗО сидела девочка из Крыма, которую посадили за участие в комиссии по организации референдума в 2014-м году", — добавил Вышинский.

По словам журналиста, условия содержания нормальные "и по меркам херсонского СИЗО даже лучше общих".

Вышинский рассказал, что много читает в СИЗО. "Читаю прозу (классику — Толстой, Достоевский, современников — Фазиль Искандер, Стругацкие), стихи (Евтушенко, Пастернак). Читаю книги по истории, это очень интересно в условиях современной Украины — очень много интересных и неожиданных параллелей, аллюзий, совпадений. Решил подтянуть свой английский — друзья передали учебники, книги на английском", — сказал журналист.

Арест Вышинского

"Но книг все равно не хватает — "Война и мир" пролетела за три недели… Поэтому главное, о чем я прошу друзей, а теперь и коллег — передавайте кроме продуктов, еще и книги. Сейчас попросил жену поискать что-то свежее про медиа и современные информационные технологии — очень хорошие книги выходили под эгидой Стокгольмской школы бизнеса. Если что-то коллеги посоветуют или передадут — буду страшно благодарен", — добавил он.

Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания он обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Журналист также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Первого ноября украинский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.