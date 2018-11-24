МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что чувствует себя нормально.
Украинский суд 1 ноября продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина до 28 декабря.
"Спасибо, сейчас я себя чувствую более-менее", — рассказал Вышинский в интервью порталу Украина.ру.
"В какой-то момент было очень неприятно – симптоматика напоминала проблемы с сердцем: немела левая рука, отдавала острая боль в области груди. Медики херсонского СИЗО хотели помочь, но возможностей у них не так много – на Украине полным ходом идет медреформа, и это отдается эхом не только во вспышках кори или еще каких-то болячек, которые говорят о низком уровне медицинского обслуживания в стране, но и о сокращении медперсонала и недостатке медикаментов", — рассказал журналист.
"В какой-то момент острую сердечную боль мне снимали уколами димедрола. Спасибо, была возможность передать медикаменты у моего адвоката. Сейчас полегчало", — отметил он.
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.