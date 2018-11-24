МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что чувствует себя нормально.

Украинский суд 1 ноября продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина до 28 декабря.

"Спасибо, сейчас я себя чувствую более-менее", — рассказал Вышинский в интервью порталу Украина.ру.

"В какой-то момент было очень неприятно – симптоматика напоминала проблемы с сердцем: немела левая рука, отдавала острая боль в области груди. Медики херсонского СИЗО хотели помочь, но возможностей у них не так много – на Украине полным ходом идет медреформа, и это отдается эхом не только во вспышках кори или еще каких-то болячек, которые говорят о низком уровне медицинского обслуживания в стране, но и о сокращении медперсонала и недостатке медикаментов", — рассказал журналист.

По его словам в СИЗО, в штате уже долгое время нет терапевта, тогда как в нем содержится порядка 400 – 450 человек. "Еще летом был приходящий терапевт, но к осени, когда реформа начала "набирать обороты", СИЗО не смогло перезаключить договор и с ним", — отметил Вышинский

"В какой-то момент острую сердечную боль мне снимали уколами димедрола. Спасибо, была возможность передать медикаменты у моего адвоката. Сейчас полегчало", — отметил он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.