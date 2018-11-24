В Китае два человека погибли при взрыве на машиностроительном заводе

ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, ещё 24 ранены в результате взрыва на машиностроительном заводе в провинции Цзилинь на северо-востоке, говорится в сообщении местных властей.

ЧП произошло около 23.40 в пятницу (18.40 мск) в уезде Дунфэн. Взрыв привел к сильному пожару.

По данным пресс-службы администрации уезда Дунфэн, уже погибли два человека, ещё 24 пострадали. Информация о количестве пострадавших по-прежнему уточняется.

Сообщается, что на месте ЧП работают более 220 пожарных, 150 сотрудников полиции и ещё около 80 медиков.

Власти уже исключили версию террористического акта.