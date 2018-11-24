Глава генштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем ИГ*

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Начальник генерального штаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет большую угрозу для королевства и его союзников, чем террористические группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, сообщает газета Telegraph.

"Бесспорно, что Россия сегодня представляет намного большую угрозу для нашей национальной безопасности, чем угроза исламских экстремистов, таких как (группировки) "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*, — сказал Карлтон-Смит в интервью изданию.

По его словам, угроза ИГ* уменьшилась после уничтожения "географии так называемого Халифата", а на данный момент Британии и союзным государствам необходимо "сосредоточится" на угрозе из России.

"Россия приступила к систематическим попыткам изучать и использовать уязвимости Запада… Мы не можем быть беззаботными в отношении угрозы, которую представляет Россия", — сказал генерал.

Карлтон-Смит при этом заявил, что "традиционным военным ответом" России должны стать "поддержка потенциала и единство стран НАТО".

Марк Карлтон-Смит вступил в должность главы генштаба — командующего сухопутными войсками — в июне 2018 года. Ранее генерал занимал пост заместителя главы штаба обороны, возглавлял силы специального назначения и был директором по стратегии минобороны.

Вооруженный конфликт начался в Сирии в 2011 году. Западная коалиция действует на территории арабской республики с 2014 года без официального разрешения Дамаска. Российская военная операция, в свою очередь, началась в 2015 году по просьбе сирийских властей. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке, однако в отдельных районах при содействии российских ВКС продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступают политическое урегулирование и восстановление Сирии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в конце октября на пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу, рассказал, что за три года операции России в Сирии полностью разгромлены бандформирования террористической группировки ИГ*, за это время уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождены 1411 населенных пунктов, в том числе ключевые города, и более 95% территории Сирии, разблокированы основные коммуникации. Сейчас правительственные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90 процентов населения страны. По оценке Шойгу, уже созданы все условия для возрождения Сирии как единого государства, "но для реализации этой цели необходимы усилия не только России, но и других членов мирового сообщества".

*Террористические организации, запрещенные в России