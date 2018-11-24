ВАШИНГТОН/ЛОНДОН/МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Cреди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.

"Мы — сеть"

В утекшей в интернет "методичке" проекта говорится, что он основан в 2015 году британским экспертным центром "Институт государственного управления" в сотрудничестве со Свободным университетом в Брюсселе "с целью привлечь внимание политиков, полисимейкеров, лидеров общественного мнения и других заинтересованных сторон к угрозе, которую представляет собой Россия демократическим институтам в Великобритании, Европе и Северной Америке".

На сайте самого проекта говорится, что он "соединяет воедино в сеть кластеров по Европе и Северной Америке" тех, кто считает необходимым противодействовать России, а также другим странам: Китаю, Ирану, Венесуэле. С этой целью "участники кластеров активно работают с политиками и широкой общественностью в своих странах", а также обмениваются информацией и опытом по региону, указывается на сайте.

"Мы – сеть людей и организаций со всей Европы, намеренные раскрывать пропаганду и дезинформацию и бороться с ними. Наша общая цель в том, чтобы научить, как находить дезинформацию и подтверждать источники", — говорится на сайте организации. Она не скрывает, что большая часть ее членов намерена сохранять анонимность, ссылаясь на "агрессивное внимание дезинформаторов, например, Кремля и его подручных".

Связи с правительством организация не скрывает. "Сеть координируется из Великобритании. Мы не государственное учреждение, но мы работаем с правительственными учреждениями и ведомствами, которые разделяют наши цели", — сообщают организаторы проекта.

Ряд выложенных в сеть документов предполагает наличие государственного финансирования из бюджета Великобритании. Это заявки на финансирование, которые составлены на бланках для контрактной документации Форин-офиса, а также список контактных лиц программе "в посольствах", предположительно британских, по всей Европе и за ее пределами. Для фигурантов списка контактных лиц указаны служебные электронные адреса британского МИД. РИА Новости пока не располагает их комментариями.

Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании также не стал опровергать предположения о связи проекта с британскими властями, заявив лишь, что британское правительство приветствует широкую огласку проекта.

"Integrity Initiative является программой, информация о которой имеется в открытом доступе. Мы будем рады повышению уровня информированности о данном проекте", — сказал представитель британского МИДа РИА Новости.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании был проинформирован о сообщениях на данную тему.

Браудер, Ашурков и Сутягин

Среди тех, кто указан в списке потенциальных сотрудников организации, есть ряд известных лиц. Прежде всего это финансист Уильям Браудер, бывший крупнейший портфельный инвестор в Россию, который в настоящее время продвигает санкции против Москвы в ряде стран мира и заочно осужден в РФ по обвинению в налоговых махинациях.

Кроме того, в списке значится соратник Алексея Навального, бывший глава Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, который в 2015 году получил убежище в Великобритании. В России Ашуркову вменяют в вину мошенничество на 10 миллионов рублей при сборе пожертвований на кампанию Навального во время выборов мэра Москвы в 2013 году.

Также, в списке значится Игорь Сутягин – ученый, бывший сотрудник Института США и Канады РАН, осужденный за государственную измену в России. Сутягин в числе группы из четырех человек был обменен на десятерых человек, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России и высланных из страны.

Документ, который содержит имена Браудера, Ашуркова и Сутягина, не дает возможности понять, в каких деловых отношениях с Integrity Initiative они находятся и как именно с ним сотрудничают. Документ не озаглавлен. Напротив фамилий упомянутых лиц написано, что они входят в некое "российское ядро" британского кластера организации, но при этом не являются членами кластера, как другие фигуранты списка. Ряд членов кластеров указаны без фамилии (Эндрю, Мария), или даже без имени (просто "а").

Также в списке британского кластера значится автор книги о ГУЛАГе, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, сотрудник фонда Hermitage Браудера Вадим Клейнер, а также сооснователь проекта StopFake.org Евгений Федченко. В американском кластере наиболее известным лицом является экономист Андерс Ослунд, работающий в экспертном Атлантическом совете в Вашингтоне. Координатором кластера числится Мэри Эллен Коннелл. Ее электронная почта зарегистрирована на домен Центра военно-морского анализа – военного экспертного центра, финансируемого правительством США.

Предполагаемые цели



В свою очередь, хакеры Anonymous предполагают, что истинной целью проекта является вмешательство в дела европейских стран.

"Заявленная цель проекта – противодействие российской пропаганде и гибридной войне Москвы. Скрываясь за благородными намерениями, Британия на самом деле создала крупную информационную секретную службу в Европе, США и Канада, которая состоит из представителей политического, военного, научного и журналистского сообщества во главе с экспертным центром в Лондоне", — написано на одном из сайтов Anonymous, cyberguerrilla.org.

"В рамках проекта Британия неоднократно вмешивалась во внутренние дела независимых европейских государств. Наиболее явный пример – операция Moncloa в Испании. Британия решила помешать назначению Педро Баньоса на пост директора управления по внутренней безопасности Испании. Испанскому кластеру Integrity Initiative потребовалось лишь несколько часов для выполнения задачи", — утверждается на сайте. Из приложенного документа следует, что испанский кластер организации провел кампанию в местных СМИ с целью представить Баньоса сторонником России.

"Правительство Великобритании должно выйти из тени и четко заявить о своих намерениях, раскрыть результаты деятельности Integrity Initiative, иначе мы сделаем это сами", — предупреждают авторы утечек.

Средства и деятельность



В проектных заявках о финансировании на бланках Форин-офиса есть графа, в которой задается вопрос, откуда еще получала финансирование организация. В списке грантодателей числятся управление НАТО по публичной дипломатии, выделившее 168 тысяч фунтов стерлингов на проведение семинаров, неназванные "партнерские организации" с 70 тысячами фунтов финансирования. Министерство обороны Литвы предоставило команду по стратегическим коммуникациям для создания местного кластера организации и 20 тысяч фунтов. Госдепартамент США выделил 250 тысяч фунтов на "деятельность по исследованию и распространению". Кроме того, значится и сумма в 100 тысяч фунтов стерлингов от Facebook "на исследовательскую и образовательную деятельность".

В заявке на финансовый год до марта 2019 числится широкая деятельность по информационному противостоянию России. Это основание 9 страновых кластеров, мероприятия по открытию кластеров, образовательные мероприятия, подготовка докладов по странам, создание экспертной сети в Брюсселе. Кроме того, обозначена работа по с министерствами иностранных дел и обороны различных стран с целью поощрить их к созданию организаций по изучению и противодействию "российской угрозе". Кроме того, средства планировалось выделить на глубокое изучение принципов российской пропаганды и основных методов предполагаемой дезинформации. Предполагалось также отслеживать внимание РФ к международным событиям, таким как выборы, саммиты, военные учения и т.п.

Также планировалось подготовить руководство по борьбе с дезинформацией и исследование о настроениях русскоговорящих диаспор в странах Балтии, Германии и других государствах. Широкую программу публикаций, в том числе в мультимедиа-формате, планировалось дополнять переводами на английский и русский языки. Помимо собственно мониторинга, в деятельность организации входило распространение своей позиции по целому ряду каналов, включая социальные сети. Также планировались информационные кампании "по противостоянию дезинформации" и использование развлекательных передач для влияние на русскоязычное население ряда стран. Наконец, предлагалось ввести курсы по "информационной войне" в программу ряда университетов.

В описании заинтересованных в проекте лиц нет никакой конкретики, хотя обозначены "правительства государств и международных институтов". В графе "риски" указаны угрозы, с которыми опасаются столкнуться авторы проекта. Это "злонамеренные иски в суде", хакерские атаки, репутационные и физические риски для участников программы, "негативная реклама со стороны России или ее сторонников", а также "физическое устранение руководителей и экспертов по теме, руководящих программой".

Мнения

Российские законодатели отреагировали на разоблачения хакеров, предложив их полностью расследовать.

"Независимо от того, что есть у хакеров (данные) или нет, было и так очевидно, что вся последовательная деятельность Лондона, особенно информационная, четко направлена на попытку дискредитировать Россию. Это можно назвать как угодно: атака, противодействие", — сказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЕР).

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак (СР) в интервью РИА Новости предложил проверить финансовую деятельность тех, кто сотрудничает с проектом, на предмет нарушения российского законодательства.

"Я подготовлю, возможно, министру внутренних дел Российской Федерации соответствующий депутатский запрос с целью выработки предложений по обеспечению кибербезопасности в отношении нашего государства", — добавил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев призвал не предъявлять поспешных обвинений, а расследовать предположения хакеров.

"Несомненно, эта информация заслуживает самого пристального внимания и самого тщательного расследования. В отличие от наших "заклятых друзей", которые бы спустя пять минут после появления такого рода сведений уже внесли бы на этот момент в свой парламент очередной законопроект о санкциях, считаю принципиально важным сосредоточиться сейчас на доказательной базе, а не на поспешном предъявлении обвинений, как бы это ни было соблазнительно", — сказал Косачев РИА Новости.

"Я думаю, что это не последняя публикация", — предположил в свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.