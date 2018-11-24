ВАШИНГТОН/ЛОНДОН/МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.
Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Cреди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.
"Мы — сеть"
В утекшей в интернет "методичке" проекта говорится, что он основан в 2015 году британским экспертным центром "Институт государственного управления" в сотрудничестве со Свободным университетом в Брюсселе "с целью привлечь внимание политиков, полисимейкеров, лидеров общественного мнения и других заинтересованных сторон к угрозе, которую представляет собой Россия демократическим институтам в Великобритании, Европе и Северной Америке".
На сайте самого проекта говорится, что он "соединяет воедино в сеть кластеров по Европе и Северной Америке" тех, кто считает необходимым противодействовать России, а также другим странам: Китаю, Ирану, Венесуэле. С этой целью "участники кластеров активно работают с политиками и широкой общественностью в своих странах", а также обмениваются информацией и опытом по региону, указывается на сайте.
"Мы – сеть людей и организаций со всей Европы, намеренные раскрывать пропаганду и дезинформацию и бороться с ними. Наша общая цель в том, чтобы научить, как находить дезинформацию и подтверждать источники", — говорится на сайте организации. Она не скрывает, что большая часть ее членов намерена сохранять анонимность, ссылаясь на "агрессивное внимание дезинформаторов, например, Кремля и его подручных".
Ряд выложенных в сеть документов предполагает наличие государственного финансирования из бюджета Великобритании. Это заявки на финансирование, которые составлены на бланках для контрактной документации Форин-офиса, а также список контактных лиц программе "в посольствах", предположительно британских, по всей Европе и за ее пределами. Для фигурантов списка контактных лиц указаны служебные электронные адреса британского МИД. РИА Новости пока не располагает их комментариями.
Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании также не стал опровергать предположения о связи проекта с британскими властями, заявив лишь, что британское правительство приветствует широкую огласку проекта.
"Integrity Initiative является программой, информация о которой имеется в открытом доступе. Мы будем рады повышению уровня информированности о данном проекте", — сказал представитель британского МИДа РИА Новости.
Национальный центр кибербезопасности Великобритании был проинформирован о сообщениях на данную тему.
Браудер, Ашурков и Сутягин
Кроме того, в списке значится соратник Алексея Навального, бывший глава Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, который в 2015 году получил убежище в Великобритании. В России Ашуркову вменяют в вину мошенничество на 10 миллионов рублей при сборе пожертвований на кампанию Навального во время выборов мэра Москвы в 2013 году.
Также, в списке значится Игорь Сутягин – ученый, бывший сотрудник Института США и Канады РАН, осужденный за государственную измену в России. Сутягин в числе группы из четырех человек был обменен на десятерых человек, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России и высланных из страны.
Также в списке британского кластера значится автор книги о ГУЛАГе, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, сотрудник фонда Hermitage Браудера Вадим Клейнер, а также сооснователь проекта StopFake.org Евгений Федченко. В американском кластере наиболее известным лицом является экономист Андерс Ослунд, работающий в экспертном Атлантическом совете в Вашингтоне. Координатором кластера числится Мэри Эллен Коннелл. Ее электронная почта зарегистрирована на домен Центра военно-морского анализа – военного экспертного центра, финансируемого правительством США.
Предполагаемые цели
В свою очередь, хакеры Anonymous предполагают, что истинной целью проекта является вмешательство в дела европейских стран.
"Заявленная цель проекта – противодействие российской пропаганде и гибридной войне Москвы. Скрываясь за благородными намерениями, Британия на самом деле создала крупную информационную секретную службу в Европе, США и Канада, которая состоит из представителей политического, военного, научного и журналистского сообщества во главе с экспертным центром в Лондоне", — написано на одном из сайтов Anonymous, cyberguerrilla.org.
"Правительство Великобритании должно выйти из тени и четко заявить о своих намерениях, раскрыть результаты деятельности Integrity Initiative, иначе мы сделаем это сами", — предупреждают авторы утечек.
Средства и деятельность
В заявке на финансовый год до марта 2019 числится широкая деятельность по информационному противостоянию России. Это основание 9 страновых кластеров, мероприятия по открытию кластеров, образовательные мероприятия, подготовка докладов по странам, создание экспертной сети в Брюсселе. Кроме того, обозначена работа по с министерствами иностранных дел и обороны различных стран с целью поощрить их к созданию организаций по изучению и противодействию "российской угрозе". Кроме того, средства планировалось выделить на глубокое изучение принципов российской пропаганды и основных методов предполагаемой дезинформации. Предполагалось также отслеживать внимание РФ к международным событиям, таким как выборы, саммиты, военные учения и т.п.
В описании заинтересованных в проекте лиц нет никакой конкретики, хотя обозначены "правительства государств и международных институтов". В графе "риски" указаны угрозы, с которыми опасаются столкнуться авторы проекта. Это "злонамеренные иски в суде", хакерские атаки, репутационные и физические риски для участников программы, "негативная реклама со стороны России или ее сторонников", а также "физическое устранение руководителей и экспертов по теме, руководящих программой".
Мнения
Российские законодатели отреагировали на разоблачения хакеров, предложив их полностью расследовать.
"Независимо от того, что есть у хакеров (данные) или нет, было и так очевидно, что вся последовательная деятельность Лондона, особенно информационная, четко направлена на попытку дискредитировать Россию. Это можно назвать как угодно: атака, противодействие", — сказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЕР).
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак (СР) в интервью РИА Новости предложил проверить финансовую деятельность тех, кто сотрудничает с проектом, на предмет нарушения российского законодательства.
"Я подготовлю, возможно, министру внутренних дел Российской Федерации соответствующий депутатский запрос с целью выработки предложений по обеспечению кибербезопасности в отношении нашего государства", — добавил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев призвал не предъявлять поспешных обвинений, а расследовать предположения хакеров.
"Несомненно, эта информация заслуживает самого пристального внимания и самого тщательного расследования. В отличие от наших "заклятых друзей", которые бы спустя пять минут после появления такого рода сведений уже внесли бы на этот момент в свой парламент очередной законопроект о санкциях, считаю принципиально важным сосредоточиться сейчас на доказательной базе, а не на поспешном предъявлении обвинений, как бы это ни было соблазнительно", — сказал Косачев РИА Новости.
"Я думаю, что это не последняя публикация", — предположил в свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.