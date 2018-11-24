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Хакеры заявили о сотрудничестве ученого Сутягина с Integrity Initiative

Сюжет:
Скандал вокруг Integrity Initiative (15)
(обновлено: 02:08 24.11.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковИгорь Сутягин. Архивное фотоИгорь Сутягин. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

ЛОНДОН, 24 ноя — РИА Новости. В опубликованных группировкой хакеров Anonymous материалах утверждается, что российский ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный, сотрудничает с британским кластером, созданным проектом Integrity Initiative для борьбы с дезинформацией.

Активист группы Anonymous. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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По утверждению хакеров, Integrity Initiative использовался Лондоном для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Anonymous называет этот проект "спецслужбой" и считает, что он был основан в 2015 году для информационного противодействия России и финансировался британским правительством. Согласно опубликованным материалам, проект создавал в странах Европы кластеры, которые должны были стать составляющими элементами исследовательской сети и вырабатывать меры по противодействию российскому влиянию. Такой же кластер создан и в Британии, в числе его сотрудников числятся финансист Уильям Браудер, а также Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Документ со списком сотрудников британского кластера представляет собой фотокопию таблицы на белом листе без каких-либо отметок и логотипов. Заголовок над таблицей гласит: "Британский кластер, подгруппы". В 12 колонках перечислены имена и адреса электронной почты нескольких десятков людей, в том числе — в колонке "Британия, общее — внутреннее ядро — Россия" — имя Сутягина и его электронный адрес, находящийся на сервере Королевского Объединенного института оборонных исследований. Сутягин начал работать в этом исследовательском институте экспертом по России и вопросам международной безопасности после того, как прибыл в Британию после обмена на задержанных в США российских разведчиков.

Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Имена Ашуркова и Браудера находятся в той же колонке, что и фамилия Сутягина.

В России бывший заведующий сектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Сутягин обвинялся в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителям британской консалтинговой фирмы "Альтернатив-Фьючерс". Сутягин 7 апреля 2004 года был признан виновным в госизмене в форме шпионажа и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Прохожие у здания Парламента в Лондоне, Великобритания
© AFP 2018 / Justin Tallis
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Летом 2010 года в США были задержаны десять человек, среди которых были Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз, Михаил Семенко, Викки Пелаез, Доналд Ховард Хитфилд и Трейси Ли Энн Фоли. Еще одному — Кристоферу Метсосу — удалось скрыться от американских властей. Позднее Россия и США договорились обменять десятерых задержанных в США по подозрению в шпионаже в пользу Москвы на четверых заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах РФ: бывшего завсектором института США и Канады РАН Игоря Сутягина, экс-замначальника службы безопасности телекомпании "НТВ Плюс" Геннадия Василенко, а также Александра Запорожского и Сергея Скрипаля — в прошлом сотрудников СВР и ГРУ.

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