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Сенат Польши утвердил поправки в закон о Верховном суде

(обновлено: 01:21 24.11.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фотоВид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Сенат Польши утвердил изменения в скандальном законе о Верховном суде, из-за чего страна может столкнуться с санкциями Евросоюза, передает корреспондент РИА Новости.

Газовый терминал в Свиноуйсьце. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Польские амбиции. Кого Европа пригрела на груди
В соответствии с поправками на работу в Верховный суд возвращаются судьи в возрасте выше 65 лет, ранее отправленные на пенсию. Вновь назначенные судьи Верховного суда все равно будут уходить на пенсию в 65 лет.

За принятие этого закона в пятницу голосовали сенаторы, представляющие правящую партию "Право и справедливость". Большинство депутатов от оппозиции голосовали против.

Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Польше вернули с пенсии на работу судей старше 65 лет
Ранее польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в силу в начале июля закон "О Верховном суде", в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могли подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на посту. Глава ВС Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. Позже она заявила, что прервала отпуск и продолжает выполнять обязанности главы Верховного суда Польши.

Во время обсуждения законопроекта в сенате в пятницу Герсдорф раскритиковала этот нормативный акт. "Этот закон не нужен, так как обеспечительная мера Европейского суда и так приостановила действие закона, который подлежит изменению", — сказала она. По мнению Герсдорф, законодателям нужно дождаться окончательного решения Европейского суда, чтобы учесть его мнение при изменении закона.

Ее также смущает очень быстрое рассмотрение закона. "Мы в последнее время привыкли к поспешному принятию законов, но нужно время на изучение", — заявила Герсдорф. "Мне обидно, что столько времени прошло, столько негативных эмоций было выражено, когда можно было изначально все сделать правильно", — заключила она.

Связанные флаги Евросоюза и Польши
© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa
Евросоюз грозит. Польша слушает. Да ест
Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права. ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм. Законопроект, отменяющий "правило 65 лет" для судей, которые были назначены на свои должности ранее, инициировала правящая партия "Право и справедливость" (PiS). Сейм Польши (нижняя палата парламента) за один день рассмотрел проект этого закона в трех чтениях и принял его.

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