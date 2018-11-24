Все находившиеся на борту пропавшего в Доминикане вертолета погибли

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Шесть человек — пассажиры и пилот вертолета, пропавшего в четверг в Доминиканской республике, погибли, сообщает местное издание Nacion Dominicana.

Вертолет был обнаружен в небольшом городе Вилья-Эрмоса в провинции Ла-Романа.

Всего на борту, включая пилота, находилось шесть человек. Согласно изданию, на данный момент удалось установить личность пилота и пассажира Ричарда Филипа.

В свою очередь телеканал CDN сообщил, что вертолет потерпел крушение, погибли пять человек, среди которых четверо пассажиров и пилот.

В последний раз вертолет выходил на связь, когда находился примерно в восьми километрах от города Ла-Романа, сообщает газета со ссылкой на данные властей.