Французские военные сообщили, что обезвредили около 30 террористов в Мали

Французские военные у вертолета на авиабазе в Мали. Архивное фото

Французские военные у вертолета на авиабазе в Мали. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Французские военные в ночь на пятницу обезвредили около 30 боевиков в Мали в ходе операции "Бархан", сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства вооруженных сил Франции.

"На данном этапе оценки операции видно, что по меньшей мере 30 террористов были выведены из строя", — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что среди обезвреженных мог быть и глава местной экстремистской группировки под названием "Фронт освобождения Ке-Масины" Амаду Куффа.

Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около 4 тысяч военнослужащих.

Кроме того, в стране по решению СБ ООН находятся миротворцы ООН. В составе миссии более 11 тысяч военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и около 1,5 тысячи полицейских.

Северная часть Мали контролируется сепаратистами. Кризис в стране стал последствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в Ливии, когда оттуда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть Мали, они провозгласили там независимое государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.