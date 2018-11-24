Французские военные сообщили, что обезвредили около 30 террористов в Мали

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Французские военные в ночь на пятницу обезвредили около 30 боевиков в Мали в ходе операции "Бархан", сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства вооруженных сил Франции.
"На данном этапе оценки операции видно, что по меньшей мере 30 террористов были выведены из строя", — говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что среди обезвреженных мог быть и глава местной экстремистской группировки под названием "Фронт освобождения Ке-Масины" Амаду Куффа.
Кроме того, в стране по решению СБ ООН находятся миротворцы ООН. В составе миссии более 11 тысяч военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и около 1,5 тысячи полицейских.