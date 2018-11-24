ФБР не комментирует информацию о британском проекте Integrity Initiative

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует информацию хакерской группировки Anonymous о проекте Integrity Initiative, которую, по предположению хакеров, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран.
"Мы попросили бы вас обращаться к британским властям", — заявил РИА Новости представитель бюро.
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.
На сайте самого проекта сообщается, что он "соединяет воедино в сеть кластеров по Европе и Северной Америке" тех, кто считает необходимым противодействовать России, а также другим странам: Китаю, Ирану, Венесуэле. С этой целью "участники кластеров активно работают с политиками и широкой общественностью в своих странах", а также обмениваются информацией и опытом по региону, указывается на сайте.