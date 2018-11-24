ФБР не комментирует информацию о британском проекте Integrity Initiative

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует информацию хакерской группировки Anonymous о проекте Integrity Initiative, которую, по предположению хакеров, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран.

"Мы попросили бы вас обращаться к британским властям", — заявил РИА Новости представитель бюро.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

В утекших в сеть документов говорится, что организация получала гранты от госдепа США, НАТО и социальной сети Facebook. Подлинность опубликованных документов не была подтверждена независимо. Комментариями упомянутых в документах организаций РИА Новости не располагает.

На сайте самого проекта сообщается, что он "соединяет воедино в сеть кластеров по Европе и Северной Америке" тех, кто считает необходимым противодействовать России, а также другим странам: Китаю, Ирану, Венесуэле. С этой целью "участники кластеров активно работают с политиками и широкой общественностью в своих странах", а также обмениваются информацией и опытом по региону, указывается на сайте.