Лавров впервые за десять лет посещает с рабочим визитом Португалию

ЛИССАБОН, 24 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещает в субботу с визитом Португалию, где запланированы его переговоры с главой МИД страны Аугушту Сантушем Силвой и президентом Марселу Ребелу ди Соузой.

В Португалию Лавров прилетел из соседней Италии, где он принимал участие в конференции по проблемам средиземноморского региона и провёл ряд двусторонних встреч.

Нынешний визит главы российской дипломатии станет первым за 10 прошедших лет — в предыдущий раз раз Лавров с рабочим визитом был в Португалии в ноябре 2008. Однако нечастое посещение Лавровым этой страны Пиренейского полуострова компенсируется визитами его португальского коллеги в Москву (два раза за последние два года) и регулярными встречами на полях международных мероприятий. Не раз за прошедшее "футбольное лето" в Россию приезжал и президент Португалии — поболеть за свою команду на чемпионате мира.

В МИД России подчеркивают, что отношения России и Португалии традиционно базируются на взаимоуважительном партнерстве и конструктивном взаимодействии. Португалия стала одной из немногих стран Евросоюза, которая не стала высылать российских дипломатов после скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании — не поддаваться давлению Лондона, по сути, голословно обвинившего Россию в преступлении, тогда решили всего девять стран ЕС, в том числе и Португалия, ограничившись только временным отзывом своего посла из Москвы, который по прошествии некоторого времени вернулся обратно.

Планируется, что в ходе предстоящей в субботу встречи главы МИД двух стран подробно обсудят "всю гамму двусторонних отношений, а также взаимодействие двух стран на международной арене по наиболее актуальным проблемам мировой политики". Для интенсификации политического диалога стороны планируют подписать Меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами РФ и Португалии о проведении политических консультаций.

Обсудят Лавров и Сантуш наращивание экономического сотрудничества, которое в последнее время демонстрирует положительную динамику. В 2017 году товарооборот достиг 1,44 миллиарда долларов США, в текущем году рост продолжился, сообщили в министерстве. В начале декабря — 6-7 числа — в Лиссабоне пройдет заседание совместной межправкомиссии по экономическому и техническому сотрудничеству, на котором особое внимание стороны планируют уделить совместным проектам в сфере высоких технологий и инноваций.

"Во внешнеполитическом разделе переговоров стороны проведут анализ текущего состояния отношений России с Евросоюзом и НАТО. Предполагается также обменяться мнениями по положению на Украине, в Сирии, Ливии, по вопросам ближневосточного урегулирования, а также по некоторым латиноамериканским и африканским проблемам", — заявили в МИД в преддверии визита Лаврова в Португалию.