США обвинили Россию в попытках "разрушить устремления Украины к Западу"

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в пятницу опубликовала заявление в связи с 85-летием с периода массового голода на Украине, указав, что "украинцы вновь умирают" от действий России.
"В этом месяце мы присоединяемся к украинцам всего мира в знак 85-летия голодомора, когда режим Иосифа Сталина намеренно морил голодом миллионы невинных украинцев. Варварский захват Советским Союзом украинской земли и посевов осуществлялся с преднамеренной политической целью порабощения украинского народа и страны", — говорится в распространенном заявлении Науэрт.
По ее словам, это было "одним из самых жестоких действий двадцатого века и грубым напоминанием преступлений коммунизма".
"Сегодня украинцы вновь умирают в результате попыток России уничтожить личность народа Украины и разрушить их устремления к Западу. Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10 тысяч человек. Но Россия не сможет победить несломимый украинский дух и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему", — отметила Науэрт.
Ранее американский сенат единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, признающую голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом.